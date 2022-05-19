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    Транспорт контрабандистов будут изымать в Кыргызстане

    19 Мая 2022, 08:53

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — Парламент Кыргызской Республики ужесточает ответственность за незаконное перемещение товаров или транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

    Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект, который усиливает борьбу с незаконным ввозом и вывозом товаров и транспортных средств вне пунктов пропуска и иных законных мест перемещения товаров.

    Согласно действующему законодательству КР, ответственность за контрабанду через таможенную границу Евразийского экономического союза предусмотрена только в виде штрафов для физических лиц - 7 500 сомов (приблизительно 92$), для юридических лиц - 23 000 сомов (282$).

    Указанные меры слишком мягкие, а незаконное перемещение товаров наносит урон экономике страны. В этой связи, законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для физических лиц - 100 000 сомов (1226$), для юридических лиц - 150 000 (1840$), в случае повторного совершения правонарушения для физических лиц - 200 000 сом (2453$), для юридических лиц - 300 000 сом (3680$), а также конфискацию транспортных средств.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Борьба с преступностью Транспорт Кыргызстан Мировые новости
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