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    Трансляцию выступления Димаша Кудайбергена запустили в метро Мексики в честь Наурыза

    28 Февраля 2023, 22:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Мексике запустили трансляцию выступления артиста с песней «Kieli meken» на 576 медиафасадах мексиканского метро. Акцию фанаты запустили в честь празднования Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Видео будет транслироваться каждый час в период с 27 февраля по 5 марта. Это уже второй раз, когда фан-клуб Димаша в Мексике организовывает показ его выступлений на медиафасадах в Мехико.

    Метро является одним из главных средств передвижения в городе, поэтому видеоролик увидят около 3 миллионов человек.

    Напомним, сольный концерт Димаша Кудайбергена в рамках его нового тура Stranger состоится 6 мая в Анталье. Для шоу музыкант объявил танцевальный кастинг.

    Фото: dimashnews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Соотечественники Видео Димаш Кудайберген Наурыз Общество Музыка
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