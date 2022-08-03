Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Трансгендеры в боксе - WBC выступил с заявлением

    3 Августа 2022 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) поднял сложную тему участия трансгендеров в состязаниях по профибоксу и выступил с официальным заявлением на этот счет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соответствующий вопрос обещают рассмотреть на ближайшем ежегодном Конгрессе WBC.

    «Участие трансгендеров в спортивных единоборствах — спорная тема.

    Утверждается, что трансгендерные женщины имеют несправедливое преимущество перед цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях и могут поставить их под угрозу из-за различий в физиологии человека, и что эти различия недостаточно устраняются трансгендерной гормональной терапией.

    Другой сектор общественного мнения утверждает, что прописанные с медицинской точки зрения блокаторы полового созревания и эстроген подавляют уровень тестостерона и уменьшают мышечную массу у трансгендерных женщин, снижая потенциальное конкурентное преимущество.

    Ценностями WBC являются лояльность, честность и справедливость. Мы возвышаем бокс и защищаем здоровье и благополучие всех боксеров — в этом наш главный приоритет. Мы стремимся защищать права человека, искоренять дискриминацию и помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Мы считаем, что бокс — для всех.

    На нашем следующем ежегодном Конгрессе трансгендерный бокс станет одной из главных тем для обсуждения», — говорится в тексте заявления организации.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
    Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
    Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане