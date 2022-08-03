Трансгендеры в боксе - WBC выступил с заявлением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) поднял сложную тему участия трансгендеров в состязаниях по профибоксу и выступил с официальным заявлением на этот счет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соответствующий вопрос обещают рассмотреть на ближайшем ежегодном Конгрессе WBC.

«Участие трансгендеров в спортивных единоборствах — спорная тема.

Утверждается, что трансгендерные женщины имеют несправедливое преимущество перед цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях и могут поставить их под угрозу из-за различий в физиологии человека, и что эти различия недостаточно устраняются трансгендерной гормональной терапией.

Другой сектор общественного мнения утверждает, что прописанные с медицинской точки зрения блокаторы полового созревания и эстроген подавляют уровень тестостерона и уменьшают мышечную массу у трансгендерных женщин, снижая потенциальное конкурентное преимущество.

Ценностями WBC являются лояльность, честность и справедливость. Мы возвышаем бокс и защищаем здоровье и благополучие всех боксеров — в этом наш главный приоритет. Мы стремимся защищать права человека, искоренять дискриминацию и помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Мы считаем, что бокс — для всех.

На нашем следующем ежегодном Конгрессе трансгендерный бокс станет одной из главных тем для обсуждения», — говорится в тексте заявления организации.





Фото: sports.kz