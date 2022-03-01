Трансформация партии может стать механизмом для демократических преобразований - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cостоялся XXII внеочередной Съезд нашей партии, где Президент Касым-Жомарт Токаев предложил конкретные направления дальнейшей модернизации ведущей политической организации страны, отметил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

»Председатель партии поддержал предложение о переименовании партии в AMANAT. Новое название несет в себе глубокую смысловую нагрузку. В переводе оно означает «святой долг», тем самым символизируя ответственность перед прошлым и будущими поколениями за сохранения нашей государственности и независимости.

При этом ребрендинг и новое название AMANAT являются лишь частью большого процесса трансформации всей партии. Важно не просто «сменить вывеску», а провести системные изменения в организации ее деятельности и стиле работы.

Партия продолжит занимать центристскую позицию, представляя интересы всех казахстанцев. Как подчеркнул Глава государства, партия AMANAT - это партия справедливости, народного единства, неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнение и чаяния народа, и действует во имя интересов наших граждан», - отметил М. Ашимбаев.

По его мнению, акцент в работе партии должен быть перенесен с центрального на местный уровень – в региональные филиалы и первичные партийные организации. Партии важно работать с избирателями, знать проблемы граждан, представлять и отстаивать их интересы. AMANAT должен служить мостом между населением и исполнительной властью.

Как отметил Председатель партии, при этом важно избавляться от любых форм бюрократии, формализма и бумажной волокиты в своей работе. Инициативы не должны спускаться исключительно сверху, из центра. Партийцам на местах важно самим задавать повестку. В первичных партийных организациях, где не понаслышке знают о насущных потребностях граждан, обсуждать и предлагать пути решения актуальных вопросов.

Через партийные институты предстоит активно вовлекать в процессы обсуждения наиболее резонансных и социально значимых законопроектов общественность и неравнодушных граждан в регионах.

«Большой блок задач был обозначен в части подготовки кадров и создании социальных лифтов. Обновленная партия должна стать школой политического менеджмента для активной молодежи. Партийная деятельность дает большие возможности для формирования лидерских качеств, выстраивания эффективной обратной связи с гражданами, оперативного реагирования на возникающие вопросы.

«AMANAT будет принимать самое активное участие в реализации модернизационной повестки Главы государства, служить опорой и драйвером социально-экономических и политических преобразований. Глава государства и лидер партии Касым-Жомарт Токаев призвал партийцев принять активное участие в разработке реформ, в том числе через объявленную республиканскую акцию по сбору идей и предложений.

Таким образом, трансформация партии может стать важнейшим механизмом для демократических преобразований и формирования Нового справедливого Казахстана.

В предстоящий период партийцам важно сосредоточиться на непосредственной реализации всех приоритетов, обозначенных Председателем партии. Уверен, что наши коллеги из Сената также будут активно вовлечены в эту работу», - резюмировал Маулен Ашимбаев.