Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Трамп сообщил, что 21 марта его собираются задержать

    18 Марта 2023, 20:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его собираются задержать на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. По словам Трампа, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на reuters.com.

    «Незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена ... указывают на то, что, поскольку преступление не может быть доказано ... будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов Америки во вторник на следующей неделе», — написал Трамп в субботу в своей социальной сети Truth Social.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай