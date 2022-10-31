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    Трафареты с использованием шрифта Брайля хотят использовать в ходе голосования в РК

    31 Октября 2022, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для лиц с инвалидностью по зрению будут применены трафареты с использованием шрифта Брайля на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях совершенствования проводимой работы 22 сентября 2022 года проведена онлайн-консультация с экспертами БДИПЧ ОБСЕ. Были подробно рассмотрены международные стандарты и лучшая международная практика стран ОБСЕ по обеспечению условий для лиц с инвалидностью», - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК РК.

    Кроме того, по ее словам, Центральная избирательная комиссия изучила все поступившие предложения членов рабочей группы, заинтересованных государственных органов и общественных объединений по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Всего поступило около 30 предложений. Часть из них касается детализации вопросов оснащения помещения для голосования (голосовые светофоры с указателем, чтобы можно было разместить в руках чип; световые указатели размещения участка, входа/ выхода), а также привлечения к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью волонтеров, специалистов переводчиков жестового языка, сокращения правовых и административных барьеров в реализации избирательного права граждан с ограниченными возможностями, например, лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями или психологическими нарушениями.

    «Учтено предложение о разработке трафаретов с использованием шрифта Брайля для лиц с инвалидностью по зрению», - сообщила Анастасия Щегорцова.

    Было отмечено, что предложение о разработке и внедрении механизма онлайн-голосования с использованием электронной цифровой подписи гражданина находится на стадии изучения и требует изменения законодательства.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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