Традиции и кухню народов, празднующих Наурыз, представили карагандинские студенты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова состоялся конкурс Äz Nauryz. Студенческие команды представили национальные традиции, кухню и костюмы народов, празднующих Наурыз. Также были проведены соревнования по национальным видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зрителей и жюри поразило многообразие. Гости словно побывали сразу в нескольких странах.

Студенты показали традиции разных народов: казахов, турков, уйгуров, узбеков, азербайджанцев, таджиков, грузин, афганцев и других.

По словам членов жюри, выбор лучших оказался непростым: все конкурсанты были на высоте.

В итоге Гран-при завоевала команда студенческого совета общежития №3. Первое место заняли представители факультета инженерной экономики и менеджмента, второе – колледжа инновационных технологий. Третье место досталось команде факультета инновационных технологий.

Всем участникам вручили подарочные сертификаты от спонсоров.