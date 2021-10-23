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    Toyota столкнулась с «Газелью» в Атырау: есть пострадавшие

    23 Октября 2021, 04:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В АтырауToyota столкнулась с «Газелью»: есть пострадавшие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс- службе ДП области, жительница города, 1994 года рождения, на автомобиле марки Toyota RAV4 в микрорайоне Авангард выехала со второстепенной дороги на главную. Не выполнив требования дорожного знака, столкнулась с транспортным средством марки Газ 3302, двигавшимся по улице Владимирской по главной дороге.

    В результате водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы. Состояние здоровья их на данный момент стабильное. По факту ДТП, в котором пострадали люди, проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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