Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,5 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам четырех месяцев текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе-апреле

2023 года внешнеторговый оборот в стране составил 19,6 млрд долларов

США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года на $2,3 млрд, или на 13,4%.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем – $3,3 млрд (17% от общего объема), Россией – $2,9 млрд (15,1%), Казахстаном – $1,5 млрд (7,7 %), Турцией – $1 млрд (5,4 %) и Республикой Корея – $0,8 млрд (4,1 %).

В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на $426,8 млн, а импорт составил – $1 080 млн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд.

