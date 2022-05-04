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    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1 млрд

    4 Мая 2022, 20:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова с главой Правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

    В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.

    Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов США, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.

    Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности, запуска Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Узбекистан Алихан Смаилов
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