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    Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг $25 млрд - Президент РК

    16 Мая 2022, 23:40

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - После юбилейного саммита ОДКБ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

    «Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 млрд долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово- экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим Правительством, – это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников Правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем Премьер-Министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с Правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.

    В свою очередь Президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

    «У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34 %. 17 млрд долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности», - сказал Владимир Путин.

    Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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