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    Товарооборот между Казахстаном и Польшей достиг $760 млн

    2 Июня 2022, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, находящегося в Казахстане в рамках регионального турне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Приветствуя Збигнева Рау, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Польшей, а также с ОБСЕ.

    Глава государства рассказал о подготовке к общенациональному референдуму и приветствовал решение о направлении миссии ОБСЕ по оценке предстоящего плебисцита.

    «Референдум – это начало процесса важных политических преобразований в нашей стране. Работа по продвижению демократии в Казахстане будет непрерывно продолжаться», – подчеркнул он.

    Касым-Жомарт Токаев и Збигнев Рау подробно обсудили взаимодействие Казахстана с ОБСЕ по всем трем направлениям Организации: в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.

    Говоря о двустороннем сотрудничестве с Польшей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает эту страну в качестве важного партнера в регионе Центральной Европы.

    «По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 12 %, достигнув $760 млн. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли», – сказал лидер Казахстана.

    Действующий председатель ОБСЕ высоко оценил принимаемые под руководством Касым-Жомарта Токаева усилия по реализации масштабных политических и экономических реформ.

    «По моей оценке, предстоящий референдум является прорывом с точки зрения внесения изменений в Конституцию и Ваших усилий по повышению социального благосостояния и продвижению рыночных реформ. Предстоящий референдум – весьма важный знак проявления политической воли для положительных изменений. Должен отметить, что конституционные реформы в Вашей стране нацелены на укрепление принципов демократии, свободы и верховенства закона», – считает польский дипломат.

    Збигнев Рау проинформировал о своих встречах с представителями религиозных общин и гражданского общества нашей страны. Он дал высокую оценку казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия и выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за постоянную поддержку польской диаспоры, проживающей в нашей стране.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОБСЕ Президент Казахстана Польша Сотрудничество
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