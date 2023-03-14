Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 19,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 г. товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 2 130,4 млн. долларов США, что в номинальном выражении больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По данным ведомства, в январе 2023 г. экспорт товаров составил 932,7 млн. долларов США (больше на 52,9%), импорт – 1 197,7 млн. долларов США (больше на 1,7%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,4%, далее Кыргызстан – 4,2%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам – увеличение в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 81,3%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 3 раза. При этом, снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,9%).



