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    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%

    12 Мая 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-марте текущего года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $5 693,6 млн, что в номинальном выражении больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    По данным ведомства, в первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне $1 743,8 млн (больше на 9,3%), импорт – $3 949,8 млн (на 11,8% больше).

    В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия – 93,3%, далее следуют Кыргызстан – 3,6%, Беларусь – 3% и Армения – 0,1%.

    Вместе с тем, Бюро нацстатистики сообщает, что наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанных с ней отраслей промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминий, гидроксид алюминий) – рост в три раза, в импорте наибольшее увеличение отмечается по продуктам животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары, в том числе по пшенице и маслинам – рост в 4,3 раза.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экономика Статистика ЕАЭС Международная деятельность РК
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