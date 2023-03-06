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    Товарную биржу «Астана» оштрафовали за участие сотрудника в биржевых сделках

    6 Марта 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения проверки деятельности АО «Товарная биржа «Астана» (ТБ Астана) на предмет соблюдения законодательства РК «О товарных биржах» Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) совместно с органами прокуратуры установлен факт участия сотрудника Товарной биржи в биржевых сделках, что запрещено пунктом 2 статьи 12 Закона РК «О товарных биржах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

    На основании полученных материалов от АЗРК, Министерством торговли и интеграции РК 1 марта 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТБ Астана по части 1 статьи 268 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    По итогам рассмотрения дела в порядке сокращенного производства, ТБ Астана привлечена к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 75 МРП.

    Решение вступило в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Генпрокуратура Биржи Минторговли АЗРК
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