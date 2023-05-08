Торжественными маршами поздравили казахстанцев военные музыканты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил поздравил жителей и гостей столицы с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащие выступили с праздничной программой в торгово-развлекательном центре «Керуен Сити» и на площади у монумента «Байтерек».

Оригинальные музыкальные композиции, торжественные марши и мелодии военных лет не оставили равнодушными зрителей. Они поддерживали защитников Родины бурными аплодисментами, благодарили их, откликались на знакомые песни, подпевая их, снимали на память видео.