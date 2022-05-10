Торжественным строем мимо дома ветеранов прошли военнослужащие Таразского гарнизона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почтили память фронтовиков, ныне живущих и ушедших, военнослужащие регионального командования «Юг» в День Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Таразском гарнизоне в день празднования Великой Победы состоялось возложение венков к Вечному огню в городском парке «Женіс» у мемориального комплекса «Подвиг», - сообщила руководитель пресс-службы РгК «Юг» подполковник Дина Мухаринова.

Дань памяти фронтовикам Великой Отечественной войны, вместе с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым, общественностью города, представителями других силовых структур, отдал командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев. Сопровождая одного из ветеранов войны, командующий возложил цветы к Вечному огню. В торжественной церемонии также приняли участие командиры всех воинских частей Таразского гарнизона.

Военнослужащие продолжили торжественный церемониал возложения венков в другой части города – у мемориальной доски памяти первого министра обороны, участника Великой Отечественной войны генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Памятная доска установлена два года назад на одноименной улице в Таразе. Возложение состоялось при музыкальном сопровождении военного оркестра РгК «Юг».

«Чтобы почтить в День Победы память легендарного полководца Бауыржана Момышулы, руководство регионального командования «Юг» и командиры воинских частей Таразского гарнизона прибыли в 5-ю механизированную бригаду имени Бауыржана Момышулы, на территории которой в этом году был установлен памятник казахстанскому полководцу. В его открытии принимал участие министр обороны Руслан Жаксылыков», - отметила спикер.

Для казахстанских военнослужащих память о подвигах и героизме участников Великой Отечественной войны является священным долгом.

«День Победы, как и День защитника Отечества, который в этом году ознаменовался 30-летием Вооруженных сил, стал для военнослужащих олицетворением летописи великих сражений батыров казахстанской степи, героических подвигов казахстанцев в годы войны, преемственности традиций служения Отечеству», - сказала Дина Мухаринова.

Как сообщили в пресс-службе РгК «Юг», в День Победы в Таразе состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны с торжественным прохождением воинского подразделения строем мимо домов ветеранов. Участниками этого мероприятия стали представители руководства регионального командования «Юг» и музыканты военного оркестра.

«Для многих наших ветеранов уже тяжело передвигаться и посещать мероприятия, посвященные Дню Победы. Поэтому военные решили сами прийти к ним. Под марши в исполнении музыкантов военного оркестра РгК «Юг» военнослужащие частей Таразского гарнизона прошли торжественным строем мимо домов, в которых живут фронтовики», - сообщила руководитель пресс-службы РгК «Юг».

Акция эта вызвала огромную поддержку у населения. Соседи ветеранов выходили на улицу и поздравляли фронтовиков с Днем Победы. Благодарили музыкантов и военных сами ветераны - Виктор Долганов, Мусахан Бердибаев, Бегасыл Белибаев и другие.

Выпускник Московского военного университета Министерства обороны дирижер военного оркестра РгК «Юг» старший лейтенант Ади Кабдрахман отметил, что музыканты их оркестра с радостью сыграли для фронтовиков военные марши, выражая им этим благодарность за мужество, героизм и Победу, отметили в пресс-службе Таразского гарнизона.

Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг» не раз побеждал в смотрах-конкурсах военных оркестров Вооруженных сил Казахстана.

Региональное командование «Юг» является одним из самых крупных оперативно-тактических объединений в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана. В рядах соединений и воинских частей РгК «Юг» достойно несут службу преданные своему делу офицеры, военнослужащие по контракту, солдаты срочной службы, а также служащие.

Отметим, из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.



