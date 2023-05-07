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    Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе

    7 Мая 2023, 18:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В честь Дня защитника Отечества и предстоящего Дня Победы на плацу центрального офиса Республиканского центра космической связи (РЦКС) и Центра космической связи «Акколь» состоялось торжественное построение сотрудников предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нашего коллектива, в котором работает немало офицеров запаса, бывших военнослужащих, прошедших школу Байконура, такое построение является давней традицией. У всех сотрудников есть военно-полевая форма, в этот день мы надеваем свои награды за службу в армии, трудовые успехи», - говорит руководитель Научно-технического совета, экс-руководитель РЦКС Виктор Лефтер.


    С поздравительным словом к специалистам космической связи Казахстана обратились вице-министр МЦРИАП РК Малик Олжабеков и председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов, которые подчеркнули особую роль РЦКС в обеспечении информационной независимости Республики Казахстан.


    «Четкая работа космической системы связи и вещания «Kazsat», успешную эксплуатацию которой ведет коллектив, и есть ваш вклад в защиту суверенитета государства», - отметили они.


    В канун Дня защитника Отечества пять военнообязанных сотрудников другого предприятия Казкосмоса - АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» были зачислены в столичную бригаду территориальной обороны. Свыше ста жителей столицы – офицеров запаса направлены на учебно-воинские сборы.

    В течение десяти дней военнослужащие запаса проходят подготовку согласно должностям по предназначению, принимают участие в мероприятиях боевого слаживания, отрабатывают практические навыки.


    На период воинских сборов военнообязанные обеспечиваются военным имуществом, питанием и медицинским обслуживанием. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания.

    Напомним, сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Астана Освоение космоса Общество Космос
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