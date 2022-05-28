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    Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане

    28 Мая 2022, 02:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинской части 5573 Национальной гвардии провели торжественные проводы призывников 2022 года и чествовали военнослужащих срочной воинской службы, увольняемых в запас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    На торжественном митинге с напутственными словами выступили командир воинской части 5573 полковник Аян Есжанов, заместитель председателя Совета ветеранов Копболсын Бекмагамбет и заместитель председателя республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов.

    Перед увольняемыми в запас солдатами в последний раз прошли торжественным маршем личный состав части. Особое внимание уделялось призывникам, родителям, студентам колледжей. Их ознакомили с казармой, техникой и вооружением, образцами экипировки.

    «Каждый год, весной и осенью идут на замену отслужившим солдатам молодое пополнение новобранцев. Мы верим, что они достойно будут нести вахту по охране мира и спокойствия нашей Родины», – сказал начальник департамента по делам обороны Нур-Султана полковник Мурат Берекполов.

    В мероприятии приняли участие руководство акимата столицы, командование Национальной гвардии, председатели Центрального и городского Совета ветеранов, ветераны афганской войны, призывники и их родители, а также 150 студентов колледжей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Армия МВД РК Нацгвардия Вооруженные силы
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