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    Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в Актобе

    7 Мая 2022, 18:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Торжественное мероприятие ко дню защитника Отечества прошло в здании центра искусств в Актобе. Военнослужащих поздравил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «День защитника Отечества - праздник, объединяющий славный путь наших предков-батыров и традицию преданного служения Отечеству. Этот день - особенный для каждого военнослужащего, связавшего всю свою жизнь с защитой Родины. В этом году Вооруженным силам Республики Казахстан исполнилось 30 лет. Сегодня служба в рядах Вооруженных сил – почетная обязанность каждого казахстанца, а официальное присвоение статуса государственного праздника Дню защитника Отечества имеет большое значение в патриотическом воспитании молодого поколения», - сказал Ондасын Уразалин.

    Он поблагодарил военных за службу, пожелал всем мирного неба над головой, счастья и благополучия.

    Затем 12 военнослужащим были вручены благодарственные письма акима области, двое, в том числе генерал-майор авиации Даурен Косанов и полковник Мирас Турдалин были награждены нагрудными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Армия Дата
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