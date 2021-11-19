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    Торжественное мероприятие к 100-летию Центрального госархива состоялось в театре оперы и балета имени Абая

    19 Ноября 2021, 22:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие к 100-летию Центрального государственного архива Республики Казахстан состоялось сегодня, в г.Алматы, в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, ветераны архивного дела, зарубежные и отечественные специалисты-архивисты, общественные и государственные деятели, руководители и ветераны республиканских и областных архивов, меценаты.

    Поздравить казахстанских архивистов съехались коллеги из России, Турции, Кыргызстана, Литвы и других стран.

    Празднование началось с открытия мемориальной доски «Центральному государственному архиву Республики Казахстан – 100 лет. 1921–2021». В рамках торжества была представлена экспозиция «Жауһар жәдігерлер – 2021» («Возвращенная история – 2021»), проведена презентация научных сборников документов, подготовленных и изданных к 100-летнему юбилею архива.

    В Большом зале театра состоялось торжественное юбилейное мероприятие, где была зачитана поздравительная телеграмма Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

    «За 100-летнюю историю Центральный государственный архив стал одним из крупнейших архивов мира, который сумел объединить богатейшие и неповторимые исторические документы, имеет свой путь развития и внутренние традиции. Этот знаменательный праздник, совпавший с 30-летием Независимости, - праздник всего народа!», - отметил в своем поздравлении Президент страны.

    Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в свое время сказал о значимости архивов:«Архив – это не склад бумаг, а живительный родник».

    Как отметила министр, Центральный государственный архив Республики Казахстан является главным хранилищем документального наследия страны, в фондах которого сосредоточены уникальные документы по истории Казахстана, общественно-политической деятельности выдающихся людей. Эти архивные документы являются основными источниками в реализации программы «Рухани жаңғыру».

    «Благодаря вашему кропотливому труду - ветеранов архивной отрасли, сотрудников архивов - исследователи и пользователи архивных фондов имеют возможность соприкоснуться с прошлым, изучить настоящее. Каждый из вас внес определенную лепту в преумножении, сохранении и популяризации исторического наследия страны.

    Неоценимый вклад и труд архивных работников должен быть оценен по достоинству. В этом направлении министерством проведена определенная работа. Отрадно, что впервые более 100 архивистов удостоены ведомственной награды «Архив саласының үздігі», - с этим теплым приветствием министр обратилась к представителям архивной службы страны.

    Актоты Раимкулова также отметила, что 22 декабря архивисты страны впервые будут праздновать профессиональный праздник – «День архивиста».

    В ходе мероприятия был показан документальный фильм «Центральному государственному архиву Республики Казахстан – 100 лет». Министр наградила ряд архивистов нагрудным знаком «Архив саласының үздігі» («Отличник архивного дела») и юбилейной медалью «Центральному государственному архиву Республики Казахстан – 100 лет».

    В рамках программы торжественных мероприятий в Центральном государственном архиве Республики Казахстан состоялась экскурсия по зданию ЦМА РК, его фондохранилищам, центральному государственному архиву кинофотодокументов и звукозаписи РК и центральному государственному архиву научно-технической документации РК, участку земли для будущего строительства дополнительного хранилища на территории, принадлежащей ЦМА РК. Прошла презентация 7 книг, изданных Центральным государственным архивом РК к 100-летию.

    Также состоялась презентация выставки «Шедевры», подготовленной на основе документов Национального архива РК и выставки. Ее экспонаты - копии архивных документов, сделанные в последнее время за рубежом.Выставки сопровождались короткими фильмами к юбилею страны, к 175-летию Жамбыла Жабаева и к предстоящему 100-летию Розы Баглановой.

    Первый в истории Казахстана государственный архив был создан 1 сентября 1921 года в городе Оренбурге – первой столице Казахской АССР.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы История Казахстана Юбилей
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