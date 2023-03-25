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    Торнадо над Миссисипи: десятки жертв, разрушенные города

    25 Марта 2023, 21:00

    ДЖЭКСОН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Под завалами разрушенных домов могут находиться другие жертвы стихии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

    Разрушения также принесли проливные дожди, а также град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

    Жители небольшого городка Ролинг Форк на западе штата рассказывают, что окна их домов лопались под силой ветра.

    Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

    «Я ничего подобного в своей жизни не видел. Это был чудесный маленький городок, а теперь его нет», - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

    Семья Найт - супруги и их трехлетняя дочь - гостила у родственников в Ролинг Форк.

    Корнел Найт рассказал Ассошиэйтед пресс, что незадолго до удара торнадо в округе стало необычайно тихо, небо было очень темным, а потом стало видно, как тут и там начали взрываться трансформаторы.

    По его словам, торнадо прошелся по дому другого родственника. Там рухнула стена, придавив собой несколько человек.

    По словам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня.

    В округе Шарки несколько полицейских патрулей числятся пропавшими без вести.

    По прогнозам, торнадо все еще угрожает некоторым регионам штата Миссисипи.

    Несколько других штатов на юге США также готовятся к сильным штормам.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Мировые новости
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