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    Торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами ЕАЭС вырос на 74%

    25 Мая 2023, 18:58

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: t.me/aqorda_resmi


    При этом, как отметил Президент Казахстана, реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

    «Вместе с тем в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза, так сказать, «расшивка узких мест» – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия «точечных решений», ситуативных договоренностей и ручного управления», - сказал Президент Казахстана.

    Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана ЕАЭС
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