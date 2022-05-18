Торгово-экономическое сотрудничество обсудили главы правительств РК и РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 18 мая, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе беседы главы Правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.



