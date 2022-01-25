Торговля водой и свечами достигла пика в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Из-за отключения электроэнергии в Ташкенте и ряде областей страны резко выросли цены на воду и свечи в магазинах. В большинстве торговых точек найти их даже проблематично, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Компания по обеспечению водой предупреждала жителей Узбекистана, что перебои с подачей воды могут наблюдаться даже после появления электричества.

Также по сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, соревнования по боксу среди молодежи до 22 лет, проходящие в столице в рамках чемпионата континента, намеченные на сегодня, 25 января, из-за перебоев в электроснабжении переносятся на неопределенный срок.

По сообщению пресс-службы Министерства энергетики РУ электроснабжение на данный момент полностью восстановлено в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, частично восстановлено электроснабжение а городе Ташкенте, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

В настоящее время идет поэтапное восстановление электроснабжения в регионах страны.

Ранее сообщалось, что в 11:59 часов ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».



