Торговля между Казахстаном и Испанией достигла рекордного уровня — Интервью с госсекретарем Шианой Мендес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ —В Астане прошло 10-е заседание казахстанско-испанской межправительственной совместной комиссии по сотрудничеству в экономике и промышленности под сопредседательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и государственного секретаря по торговле Министерства промышленности, торговли и туризма Испании Шианы Маргариды Мендес Бертоло. Стороны отметили, что двусторонний товарооборот между Казахстаном и Испанией превысил допандемический уровень, увеличившись на 41,7 % и достигнув 2,5 млрд евро в 2022 году. Госсекретарь Шиана Мендес рассказала об основных итогах своего однодневного визита в Астану и о развитии двусторонней торговли в эксклюзивном интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

— Госпожа Мендес, добро пожаловать в Казахстан! Расскажите, пожалуйста, подробнее об итогах Вашего визита и достигнутых договоренностях.

— В первую очередь, хотелось бы отметить, что даже во время пандемии нам удалось сохранить регулярный диалог на институциональном уровне. Это 10-е заседание комиссии по межправительственному сотрудничеству в области экономики и промышленности. Последнее заседание мы проводили два года назад. Я думаю, что это очень хорошо отражает глубину наших отношений в области торговли и инвестиций, и особенно желание обеих сторон, обоих правительств укреплять отношения.

Первый итог — это углубление сотрудничества между правительствами. Второй итог — это когда представители частного сектора, компании собираются вместе, проводят встречи B2B ( бизнес — бизнесу – прим. ред.) и B2G (бизнес для государства – прим. ред.), пытаются определить новые проекты, не только в традиционных секторах, но и в новых, таких как водоснабжение, возобновляемые источники энергии и здравоохранение.

— Каковы, на Ваш взгляд, текущие барьеры и проблемы в развитии двусторонней торговли?

— На самом деле, взаимная торговля не просто вернулась к допандемийному уровню, но и существенно выросла. Сейчас торговля между нашими странами находится на рекордном уровне. Например, если мы возьмем данные по экспорту и импорту за 2022 год, то они увеличились в обе стороны на 74 % и на 78 % по сравнению с 2021 годом. Таким образом, это означает, что двусторонняя торговля сейчас интенсивна как никогда, и это очень важно.

Инвестиции также продолжают поступать, но есть возможности для роста. Важно, чтобы мы приняли это во внимание для совместной работы по поиску новых возможностей, определению новых финансовых решений и объединению обоих сообществ.

С точки зрения барьеров, барьеров не так много. На самом деле, мы видим, что Казахстан развивается очень динамично, даже государственный дефицит и государственный долг на приемлемом уровне. Макроэкономические показатели в Казахстане очень положительные. Население растет, есть хорошо образованные, квалифицированные работники. Вы можете видеть это на каждом уровне, на институциональном и в частном секторе.

Одной из задач совместной комиссии является выявление барьеров в торговле. Мы не нашли новых барьеров. У нас очень конструктивная повестка дня с Казахстаном.

— Какие ключевые направления и отрасли казахстанской экономики представляют интерес для испанских компаний? Что может предложить Казахстан испанским компаниям и, наоборот, что может предложить Испания Казахстану и казахстанским компаниям?

— Казахстан – страна с растущим населением, особенно городским. Поэтому существует необходимость улучшить государственные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, поскольку те, которые существуют сейчас, испытывают большую нагрузку. Я думаю, что в данном случае, например, это управление водными ресурсами, управление сточными водами, дорожное движение и, конечно же, электричество. Это примеры государственных услуг, которые можно улучшить за счет передачи технологий и новых решений для цифровизации. Это то, что испанские компании могут предоставить этим муниципалитетам и правительству Казахстана. Технологии в водном секторе являются очень очевидной областью для сотрудничества.

Второе, что испанские фирмы могут предложить в этом секторе — это их знания, их международный опыт и их знание правовой базы, которая эффективна для правильной работы этих государственных служб. Модели ГЧП (государственно-частное партнерство), например, это то, что они действительно знают, то, что с чем работали в различных правовых системах по всему миру. Они являются отличными партнерами для создания правильной модели для эксплуатации и предоставления такого рода государственных услуг.

Казахстан имеет отличный бизнес-климат для развития возобновляемой энергетики. Повестка дня в области возобновляемых источников энергии здесь, в Казахстане, очень амбициозна, страна намерена достичь сокращения выбросов углерода на 10% к 2030 году. К 2050 году 50% электроэнергии будет производиться за счет возобновляемых источников энергии, а к 2060 году страна нацелена достичь углеродной нейтральности. Это очень амбициозные цели. Это также те инвестиции, которые интересны испанским компаниям.

Есть и другие потребности, например, в секторе здравоохранения и, в частности, в картографировании природных ресурсов. Казахстан может предложить очень важное сырье, которое так важно и необходимо для «зеленого» и цифрового перехода. Именно поэтому в прошлом году Европейский союз подписал меморандум о взаимопонимании с Казахстаном. Сотрудничество в этом смысле касается сырья и интеграции Казахстана в производственно-сбытовую цепочку, связанную с сырьем. Это то, что могут предложить испанские компании. Технология картирования ресурсов, например, с помощью правильного программного обеспечения, чтобы точно знать, что находится в недрах земли, чтобы власти могли решить, сохранять их или использовать. Кроме того, промышленные испанские компании, которые приезжают сюда, чтобы создать производственные мощности, связанные с этой цепочкой создания стоимости в промышленности. Таким образом, здесь идеальное совпадение.

- Спасибо за интервью!



