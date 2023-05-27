«Тополиный» период в Астане: в ДЧС напомнили о пожарной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны Ажар Рустемова рассказала на брифинге в столичном акимате о пожарной безопасности в период распространения тополиного пуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

По ее словам, в начале лета количество пожаров в городе увеличивается в несколько раз, причиной этого нередко становится тополиный пух. За май и июнь 2022 года сотрудниками столичного ДЧС осуществлено 62 выезда на тушение тополиного пуха.

«Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожара. Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха, и потом поджигали их, наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. К сожалению, психология людей не меняется, и дети развлекаются подобным образам, не догадываясь об опасности таких забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушенные окурки сигарет или спички», - отметила замначальника управления.

Ажар Рустемова подчеркнула, что огонь, распространяясь по тополиному пуху, переходит на горючие материалы домов и прочих строений. Особенно в этот период «страдают» автомобили, которые не спасают даже гаражи.

Единственный метод борьбы от тополиного пуха - поливать его из шлангов и сгребать в кучи, и ни в коем случае не сжигать.

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в «тополиный» период:

места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать.

на предприятиях и учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи.

«Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо, предотвратите пожар. Ограничьте доступ малолетних детей к спичкам и зажигалкам. Отдельная просьба к родителям – объясните детям, к какой непоправимой беде может привести игра с огнем», - подытожила Рустемова.



