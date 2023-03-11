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    Топ-20 ІТ-стартапов стран ОТГ получат грант на обучение в Кремниевой долине

    11 Марта 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Договор о сотрудничестве подписан генеральным директором Astana Hub Магжаном Мадиевым и президентом Draper University Asra Nadeem 10 марта в Сан-Матео (штат Калифорния) во время официального визита министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в США.



    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает особое значение и оказывает поддержку развитию IT-отрасли в стране. Мы намерены обеспечить нашим стартапам доступ к лучшим мировым практикам. Draper University, расположенный в Кремниевой долине, уже стал катализатором успеха для многих молодых IT-компаний, поскольку в нем есть уникальное сочетание ресурсов, капитала и международных экспертов, позволяющих стартапам стремительно развиваться. Уверен, что наше сотрудничество позволит участникам программы вывести свой бизнес на новый уровень и добиться успеха в конкурентном мире предпринимательства в глобальном масштабе», - сказал Багдат Мусин.

    Топ 80 проектов получат доступ на двухнедельную онлайн-программу по развитию и масштабированию продукта, а также по принципам привлечения инвестиций от международных венчурных фондов.



    Топ 20 проектов будут отобраны для прохождения пятинедельной интенсивной акселерационной программы на базе Draper University в Кремниевой Долине с предоставлением проживания и рабочего пространства до 6 месяцев для привлечения инвестиций и выходу на рынок США под руководством опытных технологических предпринимателей и экспертов экосистемы Draper.

    Draper Ecosystem - уникальный подход к объединению талантов, экспертов и инвесторов за счет предоставления передовых фасилитаторов и беспрецедентной сети наставников, отраслевых экспертов, корпоративных партнеров и инвесторов для поддержки инновационной экосистемы. Основателем Draper University является Тим Драпер, на счету которого 38 лет стажа в венчурном бизнесе, 11 фондов под управлением, $7 млрд объема вложенных средств, 34 компании-единорога и 6 компаний-носорогов.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Наука Технологии МЦРИАП
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