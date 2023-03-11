Топ-20 ІТ-стартапов стран ОТГ получат грант на обучение в Кремниевой долине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Договор о сотрудничестве подписан генеральным директором Astana Hub Магжаном Мадиевым и президентом Draper University Asra Nadeem 10 марта в Сан-Матео (штат Калифорния) во время официального визита министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в США.