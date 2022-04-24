Топ-10 интересных для посещения мест в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Азербайджан является наследником Кавказской Албании и колыбелью цивилизации, а Баку называют жемчужиной Кавказа. Тем, кто хочет ощутить богатство природных ресурсов, историю, культуру, традиции и необыкновенное гостеприимство народа, обязательно стоит включить эту страну в свой маршрут путешествий, считает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Азербайджане или как это государство именуют в простонародье «Стране огней» (азерб. Odlar Yurdu), определенно есть чем заняться туристам. Для начала можно погулять по роскошному Баку, разгадать тайну Девичьей башни, принять нефтяную ванну и сделать селфи на фоне ковра. Можно бесконечно перечислять эти действия, но, чтобы не тратить время с первых же дней приезда корреспондент «Казинформа» составил топ-10 лучших и завораживающих мест в «Стране огней», которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

1. Ичери Шехер (азерб. İçəri Şəhər)

Визитной карточкой Азербайджана, безусловно, считается Ичери Шехер. Его часто называют городом внутри города. Развитие Ичери Шехер связано с Шамахинским землетрясением 1192 года. После разрушительного землетрясения ширванский правитель Ахситан перенес столицу в Ичери Шехер, город рос и расширялся.

Ичери Шехер окружен крепостными стенами высотой 8-10 и шириной 3,5 метра. Город имеет трое ворот - Шемахинские ворота, Сальянские и ворота, открывающиеся с берега моря.

Древний город, площадь которого составляет 22 гектара, является примером градостроительной культуры. Здесь был построен великолепный дворец - один из удивительных исторических памятников Баку - Дворец ширваншахов. Он придает Ичери Шехер особый шарм и величие.

Уникальное строение города, то есть узкие и извилистые улочки, построены таким образом, чтобы вражеская кавалерия не могли войти и передвигаться на лошадях. По некоторым сведениям, через Ичери Шехер проходит множество подземных дорог. Есть поверье, что в свое время одна из этих дорог даже выходила в Мардакан.

Такие известные работы советского кинематографа, как фильмы «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43» были сняты в Баку, а именно на узких улицах Ичери Шехер.

2. Девичья башня (азерб. Qız Qalası).

Еще одной жемчужиной Азербайджана является древний памятник, расположенный в городе Ичери Шехер. Его высота - 30 метров, а толщина его стен - пять метров. Девичья башня была построена в XII веке сыном Масуда Давидом. Трехъярусные крепостные стены города и Девичья башня являются отличительными чертами грандиозного оборонительного укрепления, дошедшего до наших дней.

Наименование же Девичья башня связано с оборонительным прошлым сооружения, когда оно служило главной цитаделью Бакинской крепости. Несмотря на все перипетии истории и многочисленные попытки штурма, башня так никогда и не была захвачена неприятелем.

О возникновении Девичьей башни ходит много сказаний и небылиц. Одна из легенд гласит, что некогда шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство будет завершено. Однако к моменту окончания строительства, царь не изменил своего решения. Тогда девушка взошла на башню и бросилась в море. Камень, о который разбилась царевна, прозвали «Камнем девственницы», и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.

3. Дворец ширваншахов (азерб. Şirvanşahlar sarayı).

Дворец, построенный в начале XV века, некоторое время был резиденцией ширваншахов. Ширваншах в переводе с персидского языка значит «львиный шах», символом династии было изображение льва, которое можно увидеть на стенах одного из самых первых кварталов старого города Ичери Шехер.

Дворцовый комплекс состоит из нескольких зданий. В комплекс, помимо дворцового здания, входят диванхана, мавзолей ширваншахов, шахская мечеть, овдан, хамам, мавзолей Сеида Яхьи Бакуви и Восточные ворота. Самым интересным и красивым строением комплекса является памятник, известный как диванхана, построенный рядом с дворцом.

Благодаря капитальному ремонту и реставрации дворца ширваншахов в 1932-1934 годах разрушение памятника было предотвращено. Последовательное изучение и исследование дворцового комплекса началось после Великой Отечественной войны. В 1950 году для научного восстановления отдельных памятников дворцового комплекса ширваншахов была создана научно-реставрационная производственная мастерская.

3. Нефтяные камни (азерб. Neft daşları)

7 ноября 1949 года азербайджанские нефтяники открыли новую страницу в своей истории, добывая со дна моря углеводороды в промышленных целях.

Расположенные на Каспийском море, в 110 км к северо-востоку от Баку, Черные камни за существование более 70 лет превратились в огромный производственно-жилой комплекс.

Этот поселок городского типа построен на эстакаде на металлических столбах, прикрепленных ко дну моря, на высоте нескольких метров. Здесь пробурено около 2 тыс. скважин, построено около 200 километров эстакад, 333 производственные площадки. Проложены нефтепроводы, газопроводы, водопроводы протяженностью 100 километров.

Затем поселок Черные камни был переименован в Нефтяные камни. Его называют Восьмым чудом света, потому что даже сейчас во всем мире нет таких городов-платформ. Это уникальный объект вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первая морская платформа, установленная в открытом море. Здесь были потоплены семь списанных судов, созданы условия для проживания нефтяников и проведения буровых работ.

Сегодня Нефтяные камни - это место работы около 4 тыс. человек. Некоторые из них живут здесь. А другие работают в сменном режиме работы. Для улучшения условий жизни жителей, нефтяников и других рабочих на острове чудес построена огромная инфраструктура. Со столицей поселок связан паромным сообщением, грузопассажирскими рейсами. Добраться до него можно и на вертолете.

Фото Азертадж

4. Дворец шекинских ханов (азерб. Şəki Xan Sarayı)

Дворец шекинских ханов - один из самых выдающихся и редких памятников средневековой архитектуры Азербайджана. Ханский дворец, украшенный национальными орнаментами, является самым великолепным архитектурным памятником времен ханств.

Дворец был построен в 18 веке в предгорьях Кавказских гор, как летняя резиденция шекинского хана. Местные правители уделяли особое внимание мельчайшим деталям при строительстве: стены дворца украшались замысловатыми узорами, начиная от изящных рисунков внутри и снаружи, и заканчивая геометрически фигурной плиткой. А самое интересное, что окна дворца, обработанные сетчатым методом, являются одним из красивейших примеров мастерства шеки – сетки сделаны из тысяч кусочков стекла и дерева разных цветов без использования клея и гвоздей.

5. Гобустан (азерб. Qobustan) или Гобустанский государственный историко-художественный заповедник

Знакомство с прошлым азербайджанского народа, с наскальными рисунками и музыкальными камнями вызывает у туристов незабываемые впечатления.

Гобустанская земля богата археологическими памятниками. Здесь можно найти следы пещер, жилищ и кладбищ, которые были населены людьми со времен палеолита до средневековья. Здесь насчитывается более шести тысяч петроглифов. Самый старый из них датируется 40 тыс. лет назад.

Кроме того, поблизости можно посетить знаменитые грязевые вулканы, которые считаются чудесами природы. В Гобустане 350 действующих грязевых вулканов. Подземный гул, бульканье, огненные всполохи – эти вулканы знают толк в эффектных шоу.

6. Горящая гора или Янардаг (азерб. Yanardağ)

В Азербайджане довольно много мест, где тысячелетиями на поверхность выходил природный газ. Одним из таких мест считается Янардаг («Горящая гора»), находящийся в 25 км к северу от Баку, в поселке Мехеммеди.

Название говорит само за себя - один из ее гребней действительно горит из-за природного газа, выходящего в этом месте из-под земли. Возгорание природного газа происходит здесь уже тысячи лет.

Интересно, что природный огонь не гаснет в дождь и непогоду, а также не распространяется никуда за пределы того склона, где происходит выход газа. Иногда высота пламени в Янардаге достигает 10-15 метров. Путешественники из разных стран мира приезжают посмотреть на завораживающее чудо природы.

Янардаг охраняется государством и имеет статус исторического заповедника. На территории около него представлены археологические находки: гавалдаш, старые тендиры и прочие артефакты.

7. Атешгях (азерб. Atəşgah)

В селе Сураханы на Апшеронском полуострове расположена одна из самых известных достопримечательностей Азербайджана – храм огня, главным элементом которого является постоянно горящий огонь в алтаре, а над пламенем установлен поддерживаемый колоннами купол.

Первое святилище в месте возгорания природного газа возвели персы-зороастрийцы, а современный храм с ориентированными по сторонам света сторонами построили индусы, поклонявшиеся богу Шиве. Издавна в Атешгях жили несколько десятков монахов, сочетавших поклонение огню с самоистязанием.

Когда в конце XIX века в окрестностях Баку началась промышленная добыча нефти и газа, подземные газовые пласты постепенно истощились и многие природные факелы погасли. Погас и огонь храма Атешгях, а с ним ушли и монахи. В 1975 году храм отреставрировали и открыли для туристов. Природный газ в этом месте давно погас и для экспозиции пришлось строить специальный газопровод.

8. Шамахи (азерб. Şamaxı)

Шамахи – находка для тех, кто хочет увидеть настоящий традиционный Азербайджан, но при этом, не готов далеко и надолго уезжать из Баку.

В течение нескольких веков Шамахи был столицей государства ширваншахов. Один из крупнейших населенных пунктов азербайджано-албанского государства, этот город на протяжении всей истории неоднократно подвергался разрушениям и менял свое местоположение во время страшных землетрясений.

Согласно письменным данным античных авторов и результатам раскопок близ города, Шамахи имеет возраст не менее 2500 лет.

Здесь приезжий найдет великолепную старинную мечеть Джумма, уникальные памятники истории и духовные святыни.

Кроме того, можно побывать на настоящем восточном базаре и попробовать традиционные блюда, вкуснейшее вино. Шемаха является винодельческим центром страны и уже много лет поставляет на рынок знаменитое «Мейсари».

9. Нафталан (азерб. Naftalan)

Знаменитый азербайджанский курорт, где для лечения разных заболеваний используют специальную нефть - нафталан. Особенно он эффективен при болезнях кожи, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В основном, применяют нафталановые ванны и обертывания.

Месторождение нафталана - город Нафталан расположен от столицы Азербайджана города Баку в 320 км и в 50 км к юго-востоку от древнего города Гянджа. По архивным данным, до 1873 года, нафталан добывался из неглубоких скважин, выкапываемых вручную.

Фото Азертадж

В городе Нафталан располагается удивительный, единственный в мире «Музей костылей». Здесь можно увидеть костыли самых различных конструкций и размеров, трости и просто палки. Все они оставлены теми, кто прибыв в «Нафталан», не мог передвигаться без помощи костылей, а уезжая, бросал их здесь за ненадобностью.

10. Гянджа (азерб. Gəncə)

Второй по величине город Азербайджана и обладатель сравнительно небольшого количества достопримечательностей. К ним можно отнести знаменитые ворота Гянджи – огромный кирпичный новодел, призванный напоминать о древних металлических воротах, которые были захвачены во время одной из войн грузинами и в настоящее время находятся на территории Гелатского монастыря.

Фото aqreqator.az

Еще одна достопримечательность – красочный мавзолей Имам-заде, построенный предположительно в XII веке и являющийся памятником средневековой азербайджанской архитектуры.

Город также является местом рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. На протяжении всей жизни великий поэт-мыслитель жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, являвшимся одним из важных культурных центров того времени. Именно здесь он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философской и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока.