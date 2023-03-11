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    Тонущую в Урале женщину спасли в Атырау

    11 Марта 2023, 14:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Женщину, которая провалилась под лед, доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что женщина хотела перейти на другой берег по рыхлому льду.

    «В районе ресторана «Элита» в Атырау на реке Урал под лед провалился человек. Сотрудники оперативно-спасательного отряда и оперативный дежурный ДЧС прибыли на место. Женщина хотела сократить путь и перешла на другой берег по рыхлому льду. Лед треснул и она провалилась. Женщину 1979 года рождения спасли и оказали первую медицинскую помощь. Ее доставили в областную больницу. Женщина находится под наблюдением врачей», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС.

    В аварийно-спасательных работах участвовали 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области.

    Ранее сообщалось, что в Кызылкогинском районе Атырауской области затопило два села.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Регионы МЧС ДЧС Спасение Атырау
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