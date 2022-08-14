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    • Тонущего в Иртыше мужчину спасли в Павлодаре

    14 Августа 2022 11:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина тонул в Иртыше, павлодарские спасатели пришли на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

    «13 августа городе Павлодаре, на реке Иртыш, в районе «Речного порта» тонул мужчина. Сообщение о происшествии на не оборудованном месте для купания поступило в 17:33 часов. На место выехал оперативно спасательный отряд, спасатели вытащили мужчину, в медицинской помощи он не нуждался, был доставлен на спасательную станцию», - говорится в публикации ДЧС Павлодарской области.
    #Павлодарская область #Происшествия #ДЧС #Спасение
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