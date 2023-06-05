Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Тонущего парня спасли кызылординские полицейские

    5 Июня 2023, 20:36

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Начальник отделения местной полицейской службы Жалагашского районного отдела полиции Ержан Абдраманов и старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Отеш производили объезд территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    К машине подбежал местный житель и сообщил, что в канале «Северный«в населенном пункте Бухарбай-батыр тонет человек. Сотрудники полиции действовали оперативно и слаженно. Е. Абдраманов бросился в воду и, проплыв около десяти метров, вытащил тонущего на берег. После чего оказал ему первую помощь. Установлено, что местный житель вышел на обочину канала и по неосторожности упал в воду. Он оказался студентом одного из вузов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область МВД РК Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане