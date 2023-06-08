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    Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей – Ербол Карашукеев

    8 Июня 2023, 17:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на панельной сессии Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о животноводстве, то 70% поголовья находится в частных подворьях. По этой причине, и племенная работа, и работа по повышению продуктивности проводится с более низким качеством, чем в организованных хозяйствах. Что нужно делать? Начиная с этого года у нас реализуется Программа «Ауыл аманаты». Выделен 1 триллион тенге, в течение 7 лет будут выдаваться кредиты на развитие личных подсобных хозяйств под 2,5% годовых», – сказал Ербол Карашукеев.

    По его словам, владельцы личных подсобных хозяйств смогут получать кредиты в размере до 7 млн тенге, а в случае их объединения в кооперативы в еще больших размерах.

    Глава Минсельхоза выразил мнение, что проблемы предпринимателей в этом секторе могут быть решены только через кооперацию. Поэтому министерство планирует развивать кооперацию, чтобы аграрии страны могли работать по единым стандартам. Соответственно, будет оказываться государственная поддержка, в том числе путем предоставления кредитов и выплаты субсидий. Также будут приниматься меры для устранения посредников между производителями сельскохозяйственной продукции и потребителем.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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