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    Только 30% предприятий застраховали своих сотрудников от несчастных случаев в Казахстане

    25 Мая 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов перечислил пробелы в системе страхования работников от несчастных случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Система социального страхования от несчастных случаев в промышленности системно не налажена. Ситуация на предприятиях должна быть выгодной для работодателя и работника. Однако страховые показатели падают. На сегодняшний день только 30% предприятий страны застраховали своих сотрудников. Из них 48% - наемные работники. Это большой пробел, который допускают инспекции и страховые компании», - сказал Алтай Кульгинов.


    Ранее он сообщил, что на предприятиях Казахстана наблюдается высокий показатель промышленного травматизма. Ежегодно получают травмы 2000 человек. Из них погибло около 200 человек.

    По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Страхование Общество
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