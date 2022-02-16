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    Тофиг Зульфугаров: В общественном сознании казахстанцев происходит форматирование современной государственной идеологемы

    16 Февраля 2022, 11:42

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Общественность в Азербайджане с большой симпатией относится к народу Казахстана и расценивает двусторонние отношения как близкие, братские. В стране все были взволнованы трагическими событиями, которые произошли в начале этого года и повлекли гибель людей. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Азербайджанской Республики, политический аналитик Тофиг Зульфугаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам аналитика, в Азербайджане был большой интерес к этим событиям, а также много дискуссий на тему того, какой путь выберет сейчас Казахстан.

    «Скажу откровенно, многие были обеспокоены операцией ОДКБ. Многие эксперты оценивали это как фактор, который приведет к ограничению суверенных прав Казахстана. Мы видим, что новое руководство Казахстана очень быстро решило многие проблемы и сейчас вот идет тенденция к стабилизации», - сказал Тофиг Зульфугаров.

    Эксперт поделился, что в бытность министром иностранных дел АР он имел честь и удовольствие встречаться и с бывшим Президентом Казахстана, и нынешним Главой государства.

    «Я хотел бы пожелать Касым-Жомарту Кемелевичу успехов, стабилизации процессов в его стране, поскольку Казахстан на сегодняшний день находится в очень сложном регионе, где очень много интересов третьих сил в отношении Казахстана. Поэтому от руководства страны и народа сегодня требуется очень много политических усилий для того, чтобы в это сложное время провести корабль под названием «Казахстан» в свете этих проблем и обеспечить стабильное развитие», - отметил экс-глава МИД Азербайджана.

    Тофиг Зульфугаров считает, что очень многое интересного происходит и в общественном сознании казахстанцев.

    «Мы видим, что постсоветская инерция развития Казахстана достаточно давно прервалась и сейчас идут в общественном сознании процессы, которые можно охарактеризовать как форматирование современной государственной идеологемы Казахстана, в которой присутствуют идеи и евразийства, и ощущение близости к тюркскому миру. Эти два компонента, которые, на мой взгляд, особенно сильно влияют на нынешние политические процессы, в том числе общественной и политической жизни страны», - добавил спикер.

    По его словам, проблематика обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем не может пройти мимо и не задеть каким-либо образом Казахстан, потому что это новый мировой тренд, который будет определять очень много событий не только для граничащих с ними стран, но и для многих других государств. Поэтому конфронтация США, и в какой-то степени коллективного Запада, с Китаем тоже является таким элементом, который будет оказывать воздействие на ситуацию в Казахстане и соседних с ним странах.

    «Но сегодня все мы переживаем другую проблему – конфронтация России с Западом, которая сейчас находится в острой фазе. То есть эти процессы тоже волей-неволей будут оказывать свое воздействие на все постсоветское пространство, в том числе и на Азербайджан, и Казахстан тоже», - сказал аналитик.

    Позитивным элементом, по мнению экс-главы МИД АР, является укрепление связи по линии тюркоязычных государств, которое выступает стабилизирующим компонентом для многих вызовов, происходящих извне. Форматирование идеологемы близости с опорой на общие корни, историю, религию, языковые основы и т.д., по мере усиления будет очень серьезным стабилизирующим фактором, который обеспечит устойчивость для политических процессов во всех государствах, включая Казахстан.

    Резюмируя свою точку зрения, Тофиг Зульфугаров отметил особое отношение Азербайджана с Казахстаном, включая возможности транзита в рамках целого ряда проектов, которые рассматривают территории двух государств как очень важную транзитную зону для своей активности.

    «Это и страны Запада, коридор «Запад-Восток» и «Восток-Запад», китайские проекты и т.д. Азербайджану довелось, в том числе быть причастными к другому проекту – «Север-Юг», который тоже форматируется. Поэтому такой комплексный подход и близость обеспечат успешную реализацию этих важнейших проектов. Очевидно, как всегда, будут востребованы наши совместные усилия и близость по вопросу решению проблематики с Каспийским морем», - резюмировал аналитик, выразив уверенность в том, что координация усилится и в вопросах двустороннего взаимодействия на международных площадках, включая и мировые как ООН.

    Фото: novayaepoxa.com

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан
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