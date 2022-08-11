«Тобол» вылетел из еврокубков

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайский «Тобол» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций сыграл дома с боснийским «Зриньски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Тобол»: Мокин, Каиров, Марочкин, Малый, Аманович, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Тошич, Дебле, Вукадинович;

«Зриньски»: Чондрич, Тичинович, Магдич, Баришич, Савич, Маглица, Юкич, Янкович, Илинкович, Чуже, Билбиа.

С первых минут гости не сидели в обороне и выглядели убедительнее хозяев, создавали моменты и сумели забить еще до перерыва усилиями Марио Чуже. На старте второй половины свое слово сказал Зоран Тошич, он обвел нескольких соперников и вывел Сержа Дебле на вратаря, тот свой шанс использовал, оставалось еще достаточно много времени, боснийцы старались отодвинуть игру к воротам соперника, что привело к удалению Александра Мокина, сыгравшего руками за пределами штрафной. 1:1 — ничья.

Таким образом, «Тобол» последним из казахстанских клубов покидает еврокубки.

«Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Зриньски» (Мостар, Босния) 1:1 (0:1)

Голы: Чуже 34 (0:1), Дебле 53 (1:1)

Удаление: Мокин 80

Первая игра: 0:1.





Фото: sports.kz