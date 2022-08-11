«Тобол» озвучил стартовые состав на ответный матч против «Зриньски»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций костанайский «Тобол» сыграет с боснийским «Зриньски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На данный момент стали известны стартовые составы команд:
«Тобол»: Мокин, Каиров, Марочкин, Малый, Аманович, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Тошич, Дебле, Вукадинович;
«Зриньски»: Чондрич, Тичинович, Магдич, Баришич, Савич, Маглица, Юкич, Янкович, Илинкович, Чуже, Билбиа.
Начало игры «Тобол» — «Зриньски» в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на сайте телеканала «Qazsport».
Первый матч команд прошел в Мостаре (Босния и Герцеговина) и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Победитель пары «Тобол» — «Зриньски» в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с проигравшим в паре раунда плей-офф Лиги Европы «Олимпиакос» (Греция) — «Слован» (Словакия).
Фото: sports.kz