Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • «Тобол» озвучил стартовые состав на ответный матч против «Зриньски»

    11 Августа 2022 19:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций костанайский «Тобол» сыграет с боснийским «Зриньски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент стали известны стартовые составы команд:

    «Тобол»: Мокин, Каиров, Марочкин, Малый, Аманович, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Тошич, Дебле, Вукадинович;

    «Зриньски»: Чондрич, Тичинович, Магдич, Баришич, Савич, Маглица, Юкич, Янкович, Илинкович, Чуже, Билбиа.

    Начало игры «Тобол» — «Зриньски» в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на сайте телеканала «Qazsport».

    Первый матч команд прошел в Мостаре (Босния и Герцеговина) и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

    Победитель пары «Тобол» — «Зриньски» в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с проигравшим в паре раунда плей-офф Лиги Европы «Олимпиакос» (Греция) — «Слован» (Словакия).


    Фото: sports.kz

    #Костанайская область #Спорт #Футбол #Костанай #ФК «Тобол»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан лишился всех участников еврокубков
    «Тобол» вылетел из еврокубков
    Сборная Казахстана одержала вторую победу на Кубке Азии по хоккею в помещении
    Неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау