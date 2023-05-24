ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора «Север-Юг» как ключевого элемента «новой глобальной логистики». Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире», проходящем в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным «Транскаспийским международным транспортным маршрутом». Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.



