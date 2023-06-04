Тление отходов ликвидируют на актюбинском мусорном полигоне

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким области Ералы Тугжанов посетил полигон твердо-бытовых отходов, где третьи сутки продолжается тление мусора. Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки завершить работы по ликвидации тления отходов на мусорном полигоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Акиму области доложили о том, что возгорание ТБО на площади 1500 кв. м началось 2 июня. Огонь был сразу локализован и потушен, в настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий огня.

«Полигон работает с 2007 года, в 2015 году на его территории произошел крупный пожар, после которого ежегодно возникает самовозгорание. В прошлом году зарегистрировано 15 возгораний, в текущем – 7. По вашему поручению будут начаты работы по засыпке площади в 42 гектара грунтом высотой 60 см, устройству газоотводов. Это позволит полностью решить вопрос с возгоранием и тлением мусора. ТБО будут принимать на новом полигоне площадью 18 га», - сообщил заместитель акима г. Актобе Айдос Хамиев.

В настоящее время на месте продолжают работать 25 человек, привлечено 12 единиц спецтехники: гусеничные бульдозеры, самосвалы и погрузчики. Производится полив водой и засыпка грунтом очагов тления.

«Все работы должны быть завершены в кратчайшие сроки. Увеличьте количество спецтехники и работников в два раза. Этот вопрос на моем личном контроле», - поручил Ералы Тугжанов.