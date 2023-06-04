Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тление отходов ликвидируют на актюбинском мусорном полигоне

    4 Июня 2023, 23:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким области Ералы Тугжанов посетил полигон твердо-бытовых отходов, где третьи сутки продолжается тление мусора. Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки завершить работы по ликвидации тления отходов на мусорном полигоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Акиму области доложили о том, что возгорание ТБО на площади 1500 кв. м началось 2 июня. Огонь был сразу локализован и потушен, в настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий огня.

    «Полигон работает с 2007 года, в 2015 году на его территории произошел крупный пожар, после которого ежегодно возникает самовозгорание. В прошлом году зарегистрировано 15 возгораний, в текущем – 7. По вашему поручению будут начаты работы по засыпке площади в 42 гектара грунтом высотой 60 см, устройству газоотводов. Это позволит полностью решить вопрос с возгоранием и тлением мусора. ТБО будут принимать на новом полигоне площадью 18 га», - сообщил заместитель акима г. Актобе Айдос Хамиев.

    В настоящее время на месте продолжают работать 25 человек, привлечено 12 единиц спецтехники: гусеничные бульдозеры, самосвалы и погрузчики. Производится полив водой и засыпка грунтом очагов тления.

    «Все работы должны быть завершены в кратчайшие сроки. Увеличьте количество спецтехники и работников в два раза. Этот вопрос на моем личном контроле», - поручил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
    Сотрудника полиции осудили в Актюбинской области за сбыт психотропных веществ
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    О мусорных полигонах и управлении отходами высказалась Зульфия Сулейменова
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая