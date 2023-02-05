Титул «Миссис Вселенная» впервые получила представительница России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная - 2022». В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в столице Болгарии Софии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная - 2022», финал которого прошел 4 февраля в Софии», - рассказали в пресс-службе.

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Фото Instagram/megi.savova