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    Титул «Миссис Вселенная» впервые получила представительница России

    5 Февраля 2023, 18:45

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная - 2022». В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в столице Болгарии Софии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная - 2022», финал которого прошел 4 февраля в Софии», - рассказали в пресс-службе.

    В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

    Фото Instagram/megi.savova

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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