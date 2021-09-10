Тимур Сулейменов: За 25 лет в нашей стране выстроена эффективная система внешнего госаудита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов отметил роль Счетного Комитета и поздравил с 25-летием высшего органа государственного финансового контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в столице проходит международная научно-практическая конференция «Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности», приуроченная к 25-летию Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

«Сегодня орган аудита нашей страны отмечает знаменательную дату - 25-летие со дня образования. Отправной точкой стало обретение нашей страной независимости. Исторически первым звеном системы аудита был Государственный комитет финансового контроля при кабинете министров, который осуществлял внутренний контроль. Однако преобразование в стране, усложнение финансовых и экономических потоков требовало создания института внешнего финансового контроля. Этим было обусловлено решение Первого Президента - Елбасы, когда в 1996 году был создан Счетный комитет», - рассказал в своем приветственном слове Тимур Сулейменов.

По словам Тимура Сулейменова, сегодня Счетный комитет - независимый высший орган финансовой системы нашей страны, реализующий стратегические задачи государства по контролю за государственными активами, финансами.

«Все мы знаем, насколько важную роль государственные финансы играют в решении важнейших и насущных проблем государства и общества. Особенно ярко это проявилось во время кризиса. К вопросам исключительной важности является эффективность использования средств. Счетным комитетом была проведена колоссальная работа не только по анализу и контроля эффективности расходования бюджета, но самое главное - подготовленные, предложенные, частично реализованные системные предложения по улучшению политики управления финансов.

«За 25 лет в нашей стране выстроена эффективная система внешнего государственного аудита, создана передовая база, проведен реинжиниринг внутренних процессов Счетного комитета по модели ведущих аудиторских компаний. Также общеизвестно, что во многом эффективность деятельности высшего органа государственного аудита определяется его независимостью», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

Также, отмечая роль высшего органа, заместитель руководителя АП добавил, что начиная с текущего года бюджет Счетного комитета рассматривается непосредственно в Парламенте нашей страны.

«Счетный комитет был усилен кадрами. Главой государства было одобрено расширение штатной численности Счетного комитета и это при том, что в целом численность государственного аппарата РК сокращается, а в этом году на - 10%. Это показывает особую роль Счетного комитета. Также взят курс на усиление международной интеграции Счетного комитета», - заключил Т. Сулейменов.

В мероприятии принимают участие представители Правительства Республики Казахстан, представители Высших органов аудита (ВОА) 27 зарубежных стран, в том числе первые руководители ВОА Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Португалии, Эстонии, международные организации, такие как ПРООН, Азиатский банк развития, представители большой четверки «Deloitte, KPMG, Ernst&Young», а также 11 высших учебных заведений и 17 ревизионных комиссий.

Отметим, что в ходе конференции эксперты предложили всесторонне рассмотреть социальный аудит как действенный механизм системы государственного аудита, ориентированный на повышение удовлетворенности граждан качеством государственных услуг.