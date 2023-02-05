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    Тимофей Скатов вывел Казахстан вперёд в квалификации Кубка Дэвиса

    5 Февраля 2023, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана повела со счётом 1:0 в матче квалификации Кубка Дэвиса против Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В стартовой встрече на грунтовом корте арены «Ла Трентино» в чилийском городе Ла-Серена дебютант команды Тимофей Скатов за полтора часа уверенно обыграл Кристиана Гарина со счётом 6:1, 6:3. Это была первая очная встреча между оппонентами.

    Следующим на корт выйдет лидер сборной Казахстана Александр Бублик, которому будет противостоять Николас Жарри.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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