Тимофей Скатов вывел Казахстан вперёд в квалификации Кубка Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана повела со счётом 1:0 в матче квалификации Кубка Дэвиса против Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В стартовой встрече на грунтовом корте арены «Ла Трентино» в чилийском городе Ла-Серена дебютант команды Тимофей Скатов за полтора часа уверенно обыграл Кристиана Гарина со счётом 6:1, 6:3. Это была первая очная встреча между оппонентами.

Следующим на корт выйдет лидер сборной Казахстана Александр Бублик, которому будет противостоять Николас Жарри.



