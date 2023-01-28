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    Тимофей Скатов вышел в полуфинал «Челленджера» в Чили

    28 Января 2023, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов (144 АТР) в четвертьфинале турнира из серии ATP Challenger Tour в Консепсьоне (Чили) одержал волевую победу над обладателем второго номера посева, 102-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило 6:4, 3:6, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    По ходу матча, продолжавшегося почти 2,5 часа, казахстанец сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов, при этом, проиграв 5 геймов на своей подаче.

    За выход в финал Тимофей Скатов поборется с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (203 АТР).

    Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева в полуфинале турнира серии ITF World Tennis Tour W40 в индийском городе Пуне обыграли россиянку Екатерину Яшину и представительницу Индии Рутуйя Бхосал – 6:4, 2:6, 10:5. Казахстанки в матче за титул сыграют с первыми сеянными соревнования - индианками Анкитой Райна/Пратхана Тхомбаре.

    Ранее Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал «Челленджера», одолев колумбийца Николаса Мехию.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Спорт Теннис
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