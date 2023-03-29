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    Тимофей Скатов с разгромом обыграл соперника на турнире в Испании

    29 Марта 2023, 19:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) сыграл второй матч турнира одиночного разряда в Жироне и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Во встрече с сербским теннисистом Миляном Зекичем (214-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:4. Матч продлился один час и 28 минут.

    Во время игры Тимофей Скатов исполнил одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл десять очков и шесть геймов подряд.

    22-летний казахстанец на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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