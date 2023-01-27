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    Тимофей Скатов пробился в ¼ финала «Челленджера» в Чили

    27 Января 2023, 19:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (144 АТР) вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Консепсьоне (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Во втором раунде казахстанец обыграл колумбийца Николаса Мехию (260 АТР) 6:2, 6:2. За выход в полуфинал наш теннисист сразится со 102-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило.

    4-5 февраля мужская сборная Казахстана на выезде встретится с командой Чили в рамках квалификационного этапа командного чемпионата мира «Кубка Дэвиса». Там Скатов, скорее всего, вновь сыграет с Табило, поэтому, встреча с Алехандро для Тимофея будет как генеральная репетиция перед важнейшими матчами сборной.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис
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