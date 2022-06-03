Tik-Tok намерен продвигать национальные театры и музеи Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Tik-Tok намерен расширять сотрудничество с Казахстаном. Об этом сообщил Директор представительства TikTok в Восточной Европе Олег Соколов в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым и представителями АО «НК «Kazakh Invest», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

Международная версия Tik-Tok, запущенная в 2018 году, является одной из ведущих глобальных интернет-платформ с мировой ежемесячной аудиторией, превышающей 1 млрд пользователей.

Делегация компании Tik-Tok посетила Республику Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории Казахстана.

По информации представителей Tik-Tok, на сегодня более 7 млн зарегистрированных пользователей ежемесячно пользуются платформой в Казахстане. Компания реализует масштабные проекты в области содействия развитию образования и культуры во многих странах мира, в том числе в Казахстане.

Олег Соколов отметил намерение компании Tik-Tok об усилении культурно-познавательного контента платформы на территории РК, включая продвижение национальных театров и музеев.

Алмас Айдаров предложил рассмотреть возможность открытия представительства компании в Казахстане и сообщил о готовности оказать всестороннюю поддержку инициативам компании в стране.

По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимное сотрудничество.

В рамках визита представителей Tik-Tok были организованы встречи с руководством ряда казахстанских министерств.

Ранее сообщалось , что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании Tik-Tok проекта по истории страны.