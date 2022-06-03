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    Tik-Tok намерен продвигать национальные театры и музеи Казахстана

    3 Июня 2022, 02:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Tik-Tok намерен расширять сотрудничество с Казахстаном. Об этом сообщил Директор представительства TikTok в Восточной Европе Олег Соколов в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым и представителями АО «НК «Kazakh Invest», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

    Международная версия Tik-Tok, запущенная в 2018 году, является одной из ведущих глобальных интернет-платформ с мировой ежемесячной аудиторией, превышающей 1 млрд пользователей.

    Делегация компании Tik-Tok посетила Республику Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории Казахстана.

    По информации представителей Tik-Tok, на сегодня более 7 млн зарегистрированных пользователей ежемесячно пользуются платформой в Казахстане. Компания реализует масштабные проекты в области содействия развитию образования и культуры во многих странах мира, в том числе в Казахстане.

    Олег Соколов отметил намерение компании Tik-Tok об усилении культурно-познавательного контента платформы на территории РК, включая продвижение национальных театров и музеев.

    Алмас Айдаров предложил рассмотреть возможность открытия представительства компании в Казахстане и сообщил о готовности оказать всестороннюю поддержку инициативам компании в стране.

    По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимное сотрудничество.

    В рамках визита представителей Tik-Tok были организованы встречи с руководством ряда казахстанских министерств.

    Ранее сообщалось , что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании Tik-Tok проекта по истории страны.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Инвестпроекты Культура История Казахстана
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