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    Тигран Кеосаян не сможет въезжать в Казахстан – МИД запустил процесс

    5 Мая 2022, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан начал процесс присвоения журналисту Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует «внимательно глянуть на Украину».

    «Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое», – сообщил Айбек Смадияров корреспонденту МИА «Казинформ».

    В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали слова Тиграна Кеосаяна оскорбительными и необъективными.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Россия
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