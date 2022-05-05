Тигран Кеосаян не сможет въезжать в Казахстан – МИД запустил процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан начал процесс присвоения журналисту Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует «внимательно глянуть на Украину».

«Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое», – сообщил Айбек Смадияров корреспонденту МИА «Казинформ».

В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали слова Тиграна Кеосаяна оскорбительными и необъективными.



Фото из открытых источников