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    Тетрадь за 95 тысяч тенге планировали закупить в Акмолинской области

    15 Октября 2021, 15:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Образовательным учреждением одного из районов Акмолинской области был запланирован закуп общих тетрадей на сумму 14 250 000 тенге или 95 тысяч тенге за 1 единицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного ведомства по Акмолинской области.

    О результатах мониторинга государственных закупок в целях выявления фактов завышения цен и исключения нецелевого использования бюджетных средств рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель Департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Рахимов.

    «Ни для кого не секрет, что сфера госзакупок является благодатной почвой для совершения коррупционных деяний, ежегодно выявляются тысячи нарушений в данной области. В этом контексте, для предупреждения коррупционных рисков Департамент проводит мониторинг госзакупок через портал «Единое окно закупок», по итогам которого в госорганы и организации направляются соответствующие рекомендации», - сказал Арман Рахимов.

    С начала года в рамках мониторинга после внесенных Департаментом рекомендаций путем снижения завышенных цен на планируемые к приобретению товары, работы и услуги удалось сэкономить свыше 1 млрд тенге.

    К примеру, образовательным учреждением одного из районов Акмолинской области был запланирован закуп общих тетрадей на сумму 14 250 000 тенге или 95 тысяч тенге за 1 единицу, в то время как средняя рыночная цена за 1 тетрадь - 60 тенге. Благодаря своевременному вмешательству Департамента закуп был отменён и бюджетные средства сэкономлены. По информации учреждения, причиной установленной завышенной цены тетрадей стала ошибка при заполнении информации на портале госзакупок администратором программы.

    Также, в филиале РГП на ПХВ «Еңбек-Көкшетау» сэкономлено более 3 млн тенге путем снижения стоимости овса (растение семейства злаковых), приобретение которого изначально планировалось на общую сумму 6 млн тенге или 200 тенге за 1 кг, в то время как рыночная цена - 90 тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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