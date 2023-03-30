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    Тест на духовность могут ввести для госслужащих Казахстана

    30 Марта 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по делам государственной службы планируют внедрить тест на определение духовных ценностей человека. Об этом сообщил глава ведомства Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в случае успешной апробации отбор на службу онлайн будет введен во всех государственных органах страны.

    «Кроме того, мы вводим еще один тест. Это тест на определение духовной ценности человека, желающего поступить на государственную службу. Все это будет доступно онлайн. Гражданин будет сдавать экзамены, не выходя из дома. За каждый этап будут начисляться баллы. В итоге вакантную должность займет тот, кто больше всех наберет баллов», - пояснил Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах встречи с депутатами Сената Парламента РК.

    Напомним, пилот проекта внедрен в пяти госорганах. Новый формат конкурсной процедуры позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определенное время. Система E-kyzmet интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям - все это происходит автоматически.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Общество Госслужба
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