Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская компания Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США на $2,5 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, снижение стоимости продукции компании в начале этого года сказалось на прибыли и стоимости акций автопроизводителя.